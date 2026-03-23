「選抜高校野球・１回戦、九州国際大付４−３神戸国際大付」（２２日、甲子園球場）最高の舞台で“イチ流効果”をさく裂させた。大観衆を興奮させた今大会初のサヨナラ勝利。昨年秋にイチロー氏（現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）から指導を受けた九州国際大付が延長１１回タイブレークの末に劇的勝利だ。ヒーローは、一目を置かれていた吉田秀成内野手（２年）だった。１点リードを許し迎えた延長十一回２死