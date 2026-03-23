「選抜高校野球・１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）１回戦３試合が行われ、山梨学院は長崎日大と対戦し、二刀流の菰田陽生投手（３年）が初回に自身の甲子園１号となる先制ソロを放つなど勝利に貢献。ただ、左手首を負傷するアクシデントに見舞われ、途中でベンチに下がった。昨秋の明治神宮大会覇者の九州国際大付は神戸国際大付に逆転サヨナラ勝ちを収め、大垣日大は近江に競り勝った。夕空の聖地に