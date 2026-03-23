◇明治安田J1百年構想リーグ第8節FC東京0―0（PK2ー4）東京V（2026年3月22日味スタ）FC東京MF佐藤龍は2戦連発を逃し、「相手のプレスに対してうまく打開できなかった」と唇をかんだ。自身初となる東京ダービーで、放ったシュートは1本。チームもPK戦で敗れ、東京Vに08年8月23日以来となる18年ぶりの黒星を喫した。試合後は日本代表の英国遠征に気持ちを切り替え、「最後のチャンスだし、ベストを尽くすことが大事だと思