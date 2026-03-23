◇明治安田J1百年構想リーグ第8節鹿島2―1千葉（2026年3月22日メルスタ）明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われ、東は首位・鹿島が千葉に2―1で競り勝って7連勝を飾った。後半39分にDF植田直通（31）が決勝ヘッドを決めた。町田は浦和に2―1で勝利。西は京都が名古屋をPK戦で破り、首位に立った。苦しんだ末、鹿島がまた一つ連勝を伸ばした。前半4分に先制しながら、ミスが目立つちぐはぐな試合運び。後半25分に隙を