「選抜高校野球・１回戦、大垣日大２−１近江」（２２日、甲子園球場）打球は遊撃手の正面を突いた。ゲームセット。何度も涙がこぼれた。延長十回２死満塁、一打逆転サヨナラの場面で近江（滋賀）の箕浦太士内野手（３年）が最後の打者となった。「冬とかやってきたことが、やっぱりまだ甘かったんだなって痛感させられて」。小学２年で野球を始めたのは、あこがれの人がいたからだった。父の平安高校時代の同級生は元阪神の