九州から関東は、4月上旬にかけてヒノキ花粉の飛散が増えるでしょう。東北ではスギ花粉のピークが続きそうです。雨上がりや風が強い日などは、特に花粉が飛びやすいため、対策を心がけましょう。スギ・ヒノキどちらも飛ぶ雨の日でも対策を今日23日(月)は低気圧の影響で、四国や近畿では朝まで、東海や関東は昼頃にかけて雨の降る所があるでしょう。ただ、雨上がりは花粉の飛散が増えるため、油断せずに対策をしてください。仙台