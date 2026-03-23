歌手の松山千春が２２日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。センバツに出場した北照（北海道）について言及した。甲子園に応援にいってきたリスナーからの投稿で、２１日の第３試合で北照が専大松戸（千葉）に０−４で敗れたことに触れると、「だなぁ。残念な結果だったんですけどね」とコメント。続けて「ま、それでも千葉の専大松戸、こっ