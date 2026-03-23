「オープン戦、巨人２−６楽天」（２２日、東京ドーム）猛アピールを続けている巨人育成３年目の宇都宮が支配下登録される見込みとなった。「開幕メンバーに入る予定になっています。育成のままじゃ入れませんから」と橋上オフェンスチームコーチ。一方、２４年ドラフト１位の石塚、甲斐は２軍降格が決まった。石塚はオープン戦１６試合に出場して打率・１２５と対応に苦しんだ。