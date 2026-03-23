「オープン戦、巨人２−６楽天」（２２日、東京ドーム）有終の美は飾れなかったが、巨人は日本ハムと並んでオープン戦を首位で戦い終えた。数字に関しては「全く気にしてないです」と意に介さない阿部監督だが「みんな素晴らしい準備をした。状態が悪い人もいますけど、大きなケガ人もなくここまで来られたんで」と収穫を口にした。迫る開幕に向けて戦力を見極めた。昨年の開幕投手だった戸郷は２軍で開幕を迎えることが濃厚