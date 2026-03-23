◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）上々の総仕上げだ。阪神・森下翔太外野手（25）が22日、オリックス戦で2安打を放ち、オープン戦を2試合連続のマルチ安打で締めた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での激闘の疲労を感じさせず、6回の左越え二塁打は、あと少しで本塁打という豪快な一振りだった。侍ジャパンでの実戦とオープン戦を合わせた15試合で4本塁打、13打点をマークしており