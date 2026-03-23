お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（４１）とフリーアナウンサー・石井亮次（４８）がこのほど、都内で行われたフジテレビ系特別番組「カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞」（３０日、後１０・００）の取材会に出席した。すごい研究結果を出したのに、なぜか日の目を見てない研究者たちが集結し、最も熱意を感じた人に「シャーベル賞」を授与するアカデミックバラエティー。同志社大学の先輩後輩