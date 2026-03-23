◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神・ディベイニーはオープン戦打率.129と精彩を欠く中、最終戦も欠場。今後は2軍に合流することが濃厚になった。「きょう（22日）までいて、あす休んで、向こう（2軍）に合流でもよかったんですが。全く休みなしでしたから、フロントとも話をして」と藤川監督。その上で「1年は長い。（開幕）ロースターに入らなかったという部分ではなくて。（戦力構想の