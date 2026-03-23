◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神・佐藤輝のOP戦最終戦は4打数無安打、3三振という結果に終わったが、不動の4番はWBC後のオープン戦5試合で14打席を消化できたことについて「しっかり出られたんで良かったです」と前を向いた。巨人との開幕戦まで残りは4日。「いつも通りじゃないですか。毎年やってますしね。いい準備ができたらなと思います」と連覇の大目標へ一直線に進む姿勢を示し