「選抜高校野球・１回戦、九州国際大付４−３神戸国際大付」（２２日、甲子園球場）雪辱は果たせなかった。あと一人でつかめなかった白星。神戸国際大付（兵庫）の青木尚龍監督（６１）は「残念ですね。強いて言えば守備がね、ちょっと不安なところはあったので、そこが出たという感じですね」と肩を落とした。八回に守備のミスで同点とされ延長タイブレークへ。十回無死満塁は無失点でしのいだ豊岡速伍投手（３年）が、１点