◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神・木下が初の開幕1軍入りへ、11日西武戦から登板3試合連続無失点でオープン戦を終えた。7回に登板し、2死一、三塁のピンチを背負ったが、若月を一ゴロに退けた。「投球内容もあまり良くなかったし、坂本さんとも話をして、やらないといけないことが見つかった」と課題をチェックし、「真っすぐはいい感じ。開幕1軍にいるだけではダメ。いい場面で投げら