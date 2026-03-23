「プロレス・Ｓａｒｅｅｅ−ＩＳＭ」（２２日、横浜武道館）フワちゃんが女子プロレス界のレジェンドと初遭遇した。６人タッグ戦で神取忍（６１）、堀田祐美子（５９）と組み、ジャガー横田（６４）、井上貴子（５６）、暁千華（１９）と対戦。７分４９秒、ジャガーの卍固めで敗れたが、コーナー最上段から場外へプランチャを放つなど存在感を発揮した。「初めてレジェンドの皆さまと試合して本物のプロレスを吸収できた。お