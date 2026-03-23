◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神・中野が開幕に向け、攻守に最高の形を整えた。初回に左中間への三塁打を放つと、4回には引っ張って右前打とマルチ安打をマーク。「最近の内容がちょっと良くなかったので逆方向を意識した。あんな打席を増やしたい」守備でも2回に太田の右翼前への打球を背走しつつキャッチした後、1死二塁では素早い動きでけん制死を奪うなど“エリア7”で大暴れ。「