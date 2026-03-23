「競泳・日本選手権」（２２日、東京アクアティクスセンター）愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月・米国）の代表選考会を兼ねて行われ、男子１５００メートル自由形は田渕海斗（２３）＝尼崎ＳＳ＝が日本記録を４秒６１も更新する１４分４５秒５７をマークして優勝。派遣標準記録も突破し、代表入りを確実にした。女子８００メートル自由形は梶本一花（枚方ＳＳ）が日本記録を２２年ぶりに