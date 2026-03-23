◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）伊原が、開幕3戦目の29日巨人戦（東京ドーム）に先発することが22日、分かった。この日のオリックスとのオープン戦に先発し、5回3安打無失点と好投。今春の対外試合6試合で計20イニング無失点を刻んだ“ミスターゼロ”が、プロ2年目で初の開幕先発ローテーション入りをつかんだ。「開幕が近く、ゼロで抑えることは大事。（坂本）誠志郎さんとも今年初めて組