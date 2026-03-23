◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神・早川がプロ初の連投を経験した。昨年はファームでも主に先発として起用された右腕だが、この日は前日21日に続いて6回に登板。2死二塁から西川に内角低めツーシームをうまく拾われ、左前への先制適時打を献上し「シーズンだったらと考えると、この1点は反省しないといけない」と振り返った。それでも3奪三振と球威は十分で「連投は（プロ入り後）初め