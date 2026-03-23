◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）オープン戦15試合を9勝5敗1分けの3位で終えた阪神・藤川監督が、開幕に向けた助走期間を「完璧」と自賛した。チーム打率・235は平凡ながら、同防御率1・44は出色。16年以来10年ぶりに、オープン戦防御率1点台でフィニッシュした。「シーズンに向かう前としては、手応えは非常に感じている。全選手、全スタッフ、ファンの力を借りて、最後まで戦い抜く準備は