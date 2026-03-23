◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神・中川はアピールを続けたオープン戦だったが、最終戦は無安打。オリックス3連戦では6打数無安打と悔しい結果に終わった。「宮城さん（21日に空振り三振）とかレベルの高い投手を相手に、まだ力が足りないと感じた。難しいけど、食らいついていくしかない」と振り返ったが、2本塁打、7打点はチームトップ。15試合出場で打率・310も記録した。「これから