◇ファームリーグ西地区阪神3―1ソフトバンク（2026年3月22日タマスタ筑後）阪神のドラフト1位・立石が22日のファーム・リーグ・ソフトバンク戦に、2試合続けて「5番・三塁」で先発出場し、1安打1打点と存在感を示した。2回1死の第1打席で左前打すると、1―0の4回無死二、三塁の好機では中犠飛を放って打点を挙げた。2、4回には三ゴロを華麗に処理。右脚の肉離れも完治目前で、春の訪れとともに状態を上げている。この日