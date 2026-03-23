「大相撲春場所・千秋楽目」（２２日、エディオンアリーナ大阪）綱とりが一転、かど番に陥った。２０２３年九州場所の序ノ口デビューからの勝ち越しは１４場所連続でストップ。安青錦は初の負け越しに、落ち着いた表情で「悔しさじゃないですか」と感想を語り「今までにない経験。そういう悔しさを知りました。強くなって、そういう経験がないようにしたい」と巻き返しを誓った。これまで本割４戦全勝の豊昇龍に左下手を取り