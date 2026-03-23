念願の地方移住を果たし、豊かな自然に囲まれた暮らしを手に入れたはずが、見えない「同居人」の存在に脅かされるケースが後を絶ちません。ある家族の事例から、東日本と西日本で異なる害獣リスクの正体と、多くの家庭が陥る対策の落とし穴について見ていきます。築40年の古民家で始まった「見えない侵入者」との攻防IT企業に勤務する佐藤健太さん（45歳・仮名）。月収は50万円ほど。場所を問わない働き方が推奨されるなか、妻の直