3月23日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・荒尾市上井手（スピード違反）県道・・・八代市鏡町内田（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞国道324・・・天草市南新町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合、