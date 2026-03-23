◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦東北−帝京長岡（2026年3月23日甲子園）第98回選抜高校野球大会第5日は23日、1回戦3試合が行われる。昨秋の北信越大会王者で初出場となった帝京長岡は東北（宮城）と対戦。芝草宇宙監督（56）にとっては、帝京高時代の87年夏の甲子園で無安打無得点試合を達成した相手。同じ新潟県勢で21日に高知農を下して初戦を突破した日本文理に続き、監督として凱旋する聖地で記念すべき1勝をつ