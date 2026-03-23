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《中山競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽8R…コルヴィル（馬場入場後に外傷性鼻出血を発症）【過怠金】▽4R…江田勇1万円（ムチの使用法）【戒告】▽4R…黒岩（ムチの使用法、直線外斜行）、江田勇（ムチの使用法）