デビュー１５周年記念興行（２２日、横浜）を大成功させた女子プロレスラーの?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、次なる野望を明かした。２０１１年４月に井上京子が立ち上げたディアナで、１５歳にしてデビュー。節目を迎えたＳａｒｅｅｅを祝うため、この日は２６９３人の観衆が会場に詰めかけ満員となった。フリー選手の自主興行では異例の盛況ぶりを見せた太陽神が、新たな目標を掲げた。同大会では神取忍、堀田祐美子と話題