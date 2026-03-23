◆ファーム・リーグＤｅＮＡ２ｘ―１巨人（２２日・横須賀スタジアム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２２日、ファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（横須賀）に先発し、５回３安打無失点の投球を披露した。７四死球と制球に課題が残ったが、この日特に精度が高かったスライダーを武器に、粘りの投球で本塁を踏ませなかった。「きょうは全然（良くなかった）。でも、いろいろ収穫できたのでよかった」と振り返っ