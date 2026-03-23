《阪神競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽12R…バイファーザベスト（じんましんのため）【競走除外】▽7R…ジーティートシオー（馬場入場の際に地下馬道で暴れ、前胸部打撲傷を発症）【競走中止】▽4R…ショウナンアンバー（右前肢跛行を発症）【騎手変更】▽橋木（騎乗停止のため）→3R大久保【過怠金】▽2R…森田1万円（発走後まもなく内斜行）▽5R…北村友3万円（4角外斜行）【戒告】▽4R…川又（4角外斜行）▽10R