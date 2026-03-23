◆大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を決めていた関脇・霧島の大関復帰が確実になった。大関・琴桜に押し出されて１２勝３敗で終えた取組後、番付編成を担う審判部が、昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱・北勝海）に要請し、受諾された。理事会で昇進が見送られた例はなく、２５日の夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を経