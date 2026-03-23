◇オープン戦広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日マツダスタジアム）広島・今季から先発に転向する栗林が、オープン戦最終登板で直球の重要性を再認識した。ソフトバンク相手に3回を4安打3失点。3イニング目こそフォークなどで3者連続三振で締めたものの、2回にファーストストライクを狙い打たれて集中打を浴び「初球から来る打者に対し、真っすぐでどれだけファウルが取れるかがゼロに抑えるカギなのかなと感じた」と