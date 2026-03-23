◇オープン戦広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日マツダスタジアム）広島のドラフト5位・赤木（佛教大）が圧巻の“奪三振ショー”を演じた。3―3の4回から2番手で登板。先頭の山川を148キロ直球で空振り三振に斬ると、続く今宮からは138キロフォークで空振り三振を奪った。回をまたいだ5回も先頭の谷川原、柳町を連続で空振り三振に仕留めるなど、2回1安打無失点、4奪三振。オープン戦5試合連続無失点で、開幕1軍有力の