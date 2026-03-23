◇オープン戦広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日マツダスタジアム）広島のドラフト1位・平川（仙台大）がドラフト制以降の球団新人で初となるオープン戦最多安打に輝いた。ソフトバンク戦に「1番・中堅」で先発し、2安打で通算21安打をマーク。無安打だったロッテ・藤原を1本差で追い抜き、「全然知らなかった。自分はけっこう打席に立ったので」と、はにかんだ。3回1死からスチュワートのカットボールを右前へ運んで