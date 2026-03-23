お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が22日に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（後10・00）に出演。ネタを披露した後輩芸人が、自身と同じ小中学校の出身であることを明かした。今回は、新ネタのみの賞レース「シン・チャップリン杯」と題し、出場した12組が賞金200万円と豪華副賞を懸けて激突した。その6組目に、大会最年少のダークホースとして期待されるコンビ「ナチョス」が登場。ネタ