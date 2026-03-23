◇オープン戦広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日マツダスタジアム）開幕4番、任せた！2年目の広島・佐々木泰内野手（23）が22日、ソフトバンク戦（マツダ）に「4番・一塁」で先発出場。オープン戦1号の先制2ランを含む3安打3打点と4番の役割を果たした。オープン戦で15試合にわたって先発4番起用された若鯉について、新井貴浩監督（49）は「あくまでも4番目だと思っている」と説明しつつ、開幕戦となる27日の中日戦でも4