©ABCテレビ 3月23日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」がお届けするのは、酒を愛し過ぎる芸人の「〆コレクション」。これまでも酒好き芸人たちが出演し、飲み歩いた最後にたどり着くこだわりの〆を紹介してくれた。そして今宵は、セルライトスパの肥後裕之と大須賀健剛に密着し、彼らの〆を追う。 実は、２人のロケデビューは「過ぎるTV」で、これまでの番組総出演回数は31回にものぼる。そんな彼らがこの春、満を持