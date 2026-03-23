◇オープン戦オリックス1―0阪神（2026年3月22日京セラドーム）オリックス・高島が、2年連続での開幕先発ローテーション入りを確定させた。阪神戦に先発して5回3安打無失点、6奪三振の力投。開幕3戦目の29日楽天戦先発の切符をつかみ取った。「球数がかさんでしまった部分はありますけど、しっかり走者を出しても粘れた」ランナーがいても動じない。初回1死三塁で森下を高め150キロ直球で空振り三振、佐藤輝を一ゴロに