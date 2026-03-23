◇オープン戦オリックス1―0阪神（2026年3月22日京セラドーム）試合前時点でオープン戦出場7試合計16打席無安打だったオリックスの杉本に、最終戦で待望の初安打が飛び出した。2回1死、追い込まれながらも、伊原のフォークを拾い上げて左翼線二塁打とした。「1本出しときたかったのはある。感覚的にはそんなにめちゃくちゃ悪い感じでもなかった」昨季もオープン戦打率・185で開幕を迎え、3、4月は打率・316と活躍しただ