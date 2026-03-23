◇オープン戦中日6―2ロッテ（2026年3月22日バンテリンドーム）強竜打線復活の兆しだ。中日が1分けを挟む3連勝で、オープン戦最終戦を締めた。「あくまでオープン戦。手放しで大喜びするわけにはいかない」こう井上監督は表情を引き締めたが、課題の得点力不足解消の予感が漂う。本拠地に新設された「ホームランウイング」の影響か。サノーが4本塁打で“本塁打王”。細川は2位タイ3本塁打に加え単独トップ13打点。オー