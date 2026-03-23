ラ・リーガ 25/26の第29節 ビルバオとベティスの試合が、3月23日02:30にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）らが先発に名を連ねた。 25分に試合が動く。ビルバオ