プロ・リーグ 25/26の第30節 アンデルレヒトとセルクル・ブリュージュの試合が、3月23日02:30にロット・パークにて行われた。 アンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ナタン・デカト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはウマル・ディアキテ（MF）、ダンテ・バンザイル（FW）、エダン・ディオプ