プロ・リーグ 25/26の第30節 デンデルとヘントの試合が、3月23日02:30にスタッド・バンロイにて行われた。 デンデルはダビド・トセフスキ（FW）、マルコム・ビルタール（MF）、ロマン・クベット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊