プロ・リーグ 25/26の第30節 ワーレゲムとシャルルロワの試合が、3月23日02:30にエリンダス・アリーナにて行われた。 ワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、ヤコブ ナポレ