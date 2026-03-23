プロ・リーグ 25/26の第30節 スタンダールとウェステルローの試合が、3月23日02:30にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはティモシー・ヌカダ（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、キャスパー・ニールセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（MF）、ナ