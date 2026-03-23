プロ・リーグ 25/26の第30節 ルーベンとアントワープの試合が、3月23日02:30にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。 ルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ヘノク・テクラボ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ビンセント・ヤンセ