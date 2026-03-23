プロ・リーグ 25/26の第30節 クラブ・ブリュージュとメヘレンの試合が、3月23日02:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ウーゴ・ベトレセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ベニト・ラマン（FW）、ケリム・ム