プロ・リーグ 25/26の第30節 ラ・ルビエールとゲンクの試合が、3月23日02:30にEASIアリーナにて行われた。 ラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、マジード・アシメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、ダーン・ヘイマンス（MF）らが先発に名を連ねた