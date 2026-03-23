ブライトンの三笘薫は今シーズン、怪我に苦しみ、ここまで２ゴール・１アシストに留まっている。そんな日本代表アタッカーのパフォーマンスを現地記者はどうみているのか。ブライトンが２−１で勝利した３月21日のリバプール戦を取材していた、大手スポーツメディア『TNT Sports』のイスハン・クマル・シャウ記者は、次のように語った。「彼は良いプレーをしていると思う。本当に才能のある選手で、非常にトリッキーで、ボール